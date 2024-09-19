В Киеве сожгли несколько автомобилей военных

В Киеве сожгли несколько принадлежавших военным автомобилей. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Видео одного из сгоревших автомобилей опубликовал Telegram-канал «Киев INFO». На машине видна символика Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Это произошло в районе Минского массива», — сообщили в «Страна.ua». Видео еще одного поджога публикует Telegram-канал «Киевский движ».
Ранее сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Полтавской области двух девушек-подростков за поджог автомобилей ВСУ.