Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:39, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о превращении в часть офиса Зеленского

Нардеп Рахманин: роль Рады свели к департаменту офиса Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины превратилась в часть офиса президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».

«Сейчас это не фортепиано. Фортепиано — слишком сложный инструмент для той системы власти, которая сложилась. Сейчас де-факто роль парламента свели к законодательному департаменту офиса президента. При таком подходе вряд ли нужен такой сложный инструмент. Это скорее барабан», — уточнил Рахманин.

По его словам, конфликт на Украине в том числе ослабил фракцию партии Зеленского «Слуга народа». Рахманин сообщил, что некоторые депутаты из правящей партии сложили мандат, некоторые — уехали из страны. В результате говорить о единстве во фракции «очень сложно», добавил нардеп.

Рахманин также рассказал, что для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского бесконечная замена командиров бригад «превратилась в спорт». Он отметил, что иногда такие замены выглядят странно, так как дающие отрицательный результат офицеры ВСУ остаются на своих должностях.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Константина Хабенского госпитализировали в Москве

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Муж беременной российской юмористки объяснил нежелание жены рожать за границей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше