В Раде заявили о превращении в часть офиса Зеленского

Нардеп Рахманин: роль Рады свели к департаменту офиса Зеленского

Верховная Рада Украины превратилась в часть офиса президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил член комитета по нацбезопасности и обороне украинского парламента Сергей Рахманин в интервью изданию «Украинская правда».

«Сейчас это не фортепиано. Фортепиано — слишком сложный инструмент для той системы власти, которая сложилась. Сейчас де-факто роль парламента свели к законодательному департаменту офиса президента. При таком подходе вряд ли нужен такой сложный инструмент. Это скорее барабан», — уточнил Рахманин.

По его словам, конфликт на Украине в том числе ослабил фракцию партии Зеленского «Слуга народа». Рахманин сообщил, что некоторые депутаты из правящей партии сложили мандат, некоторые — уехали из страны. В результате говорить о единстве во фракции «очень сложно», добавил нардеп.

Рахманин также рассказал, что для главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского бесконечная замена командиров бригад «превратилась в спорт». Он отметил, что иногда такие замены выглядят странно, так как дающие отрицательный результат офицеры ВСУ остаются на своих должностях.