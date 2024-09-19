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15:19, 19 сентября 2024Россия

В России мужчина до полусмерти избил девушку за отказ в сексе

В Троицке мужчина до полусмерти избил девушку в квартире за отказ в сексе

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В городе Троицке Челябинской области мужчина до полусмерти избил девушку, которая отказалась заняться с ним сексом. Подробности случившегося приводит Baza в Telegram-канале.

По информации издания, девушка познакомилась с мужчиной в клубе благодаря общей знакомой. Она собиралась поехать домой после окончания вечеринки, но телефон оказался разряжен — чтобы зарядить его, мужчина предложил зайти к нему домой, на что девушка ответила согласием.

Когда она зашла в квартиру, мужчина начал к ней приставать. Получив отказ, он начал жестоко избивать девушку — это продолжалось около часа до вмешательства соседей, которые пожаловались на шум.

Россиянка после избиения дошла до дома подруги, которая, увидев состояние девушки, вызвала врачей и полицию. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

О случившемся в Челябинской области стало известно 17 сентября. Тогда в местных группах опубликовали рассказ пострадавшей девушки. Сообщалось, что напавший на девушку был боксером. На официальных ресурсах управления МВД по региону сообщений о произошедшем не опубликовано.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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