69-я параллель
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10:46, 19 сентября 202469-я параллель

В России представили уникальную лодку с «чешуей»

В Петербурге представили уникальную лодку-амфибию «Север 650К» из спецматериалов

Фото: Majonit / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге на Международном рыбопромышленном форуме представили уникальную лодку-амфибию «Север 650К» из спецматериалов. Об этом сообщает портал «Медиапалуба».

По сообщению издания, лодка способна перемещаться по любой поверхности и в любое время года — в этом ей помогает «чешуя» из особого пластика, которой покрыто ее днище.

«Для такой лодки нет преград, она может ездить по воде, по льду, по снегу, по торосам, выезжать на берег (...). Она идет на коммерческие нужды: для доставки людей и грузов в труднодоступные места, например, в период межсезонья, когда ни одна техника, кроме аэролодки, не может идти по водоемам», — приводит портал слова представителя компании-производителя таких лодок Семена Молчанова.

Он отметил, что «Север 650К» уже работает в таких арктических регионах, как Чукотка, и используется в том числе сотрудниками МЧС.

Ранее в России продемонстрировали огромный вездеход «Русак», предназначенный для работы в условиях Арктики и похожий на монстр-трак.

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      Марк Леонов
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