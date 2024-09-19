Спецслужбы Израиля перед взрывами пейджеров в Ливане направили на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом. Как сообщили американской газете The New York Times (NYT) три источника в разведке и обороне, послание выглядело так, будто исходило от высшего руководства шиитской организации «Хезболла».
В США раскрыли направленные на пейджеры перед взрывами в Ливане сообщения
NYT: перед взрывами пейджеров в Ливане на них пришло сообщение на арабском языке
Спецслужбы Израиля перед взрывами пейджеров в Ливане направили на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом. Как сообщили американской газете The New York Times (NYT) три источника в разведке и обороне, послание выглядело так, будто исходило от высшего руководства шиитской организации «Хезболла».