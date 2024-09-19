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11:54, 19 сентября 2024Мир

В США раскрыли направленные на пейджеры перед взрывами в Ливане сообщения

NYT: перед взрывами пейджеров в Ливане на них пришло сообщение на арабском языке

Фото: AP

Спецслужбы Израиля перед взрывами пейджеров в Ливане направили на них сообщение на арабском языке, сопровождавшееся звуковым сигналом. Как сообщили американской газете The New York Times (NYT) три источника в разведке и обороне, послание выглядело так, будто исходило от высшего руководства шиитской организации «Хезболла».

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