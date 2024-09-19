В США сообщили о подготовленном плане эвакуации американцев из Ливана на случай войны

WSJ: США подготовили план эвакуации американцев из Ливана на случай войны

У США имеется подготовленный план эвакуации американцев из Ливана в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«США сформулировали планы по эвакуации своих граждан из Ливана», — отмечает газета.

Уточняется, что около 50 тысяч американцев планировали вывезти из страны по Средиземному морю на Кипр на гражданских морских судах.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.