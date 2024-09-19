Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:15, 19 сентября 2024Мир

В США сообщили о подготовленном плане эвакуации американцев из Ливана на случай войны

WSJ: США подготовили план эвакуации американцев из Ливана на случай войны

Фото: Jo Yong hak / Reuters

У США имеется подготовленный план эвакуации американцев из Ливана в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).

«США сформулировали планы по эвакуации своих граждан из Ливана», — отмечает газета.

Уточняется, что около 50 тысяч американцев планировали вывезти из страны по Средиземному морю на Кипр на гражданских морских судах.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Приехали на «стрелку»: силовики задержали более 20 человек после драки со стрельбой в российском регионе

      Названы цели Зеленского во время визита в США

      Блогеры в России стали меньше зарабатывать

      В Киеве сожгли несколько автомобилей военных

      Мужчинам рассказали о действенных методах продления полового акта

      Раскрыта стоимость флагманской новинки Lada

      Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

      Трамп посетит родину теории заговора о поедающих домашних животных мигрантах

      В МВД перечислили меры для находящихся в реестре нелегальных мигрантов

      Москвичам предрекли аномальный октябрь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше