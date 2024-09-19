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15:19, 19 сентября 2024Силовые структуры

В Запорожской области на 13 лет посадили украинца за шпионаж

Запорожский облсуд дал 13 лет колонии гражданину Украины Матюхину за шпионаж

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Запорожский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Александра Матюхина, который передавал информацию о дислокации российских войск брату из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчина признан виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Его отправят отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с оглашения приговора.

На кадрах виден подсудимый, его выводит из клетки конвой.

Суд установил, что с июля 2022 года по март 2023 года Матюхин занимался сбором данных о местоположении военной техники и подразделений Вооруженных сил России в Запорожской области. Эту информацию он отправлял брату, который служит командиром взвода артиллерийской разведки ВСУ. Эти сведения могли использоваться для нанесения огневых ударов по российским военным.

18 сентября сообщалось, что прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о шпионаже в отношении гражданина Украины Владислава Белого и направила материалы в суд.

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      Любовь Ширижик
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