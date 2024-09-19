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19:37, 19 сентября 2024Культура

Вадим Цыганов назвал Кашпировского восставшим из зада

Вадим Цыганов рассказал, как привел на телевидение «мага» Анатолия Кашпировского
Вадим Цыганов

Вадим Цыганов. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Поэт и продюсер Вадим Цыганов, супруг певицы Вики Цыгановой, рассказал о том, как привел Анатолия Кашпировского на телевидение, и поделился своим отношением к нему. Его слова передает Life.ru.

По словам Цыганова, он считает, что после сеансов бывшего «телемага» людям, верившим в его силу, в итоге становилось только хуже.

«Говорят, есть восставшие из ада, а Кашпировский — восставший из зада. Самые тупенькие люди всегда ищут каких-то бесовских проявлений. А умные начинают верить в Бога», — заявил Вадим.

Также продюсер сообщил, что сам помог Кашпировскому попасть на телевидение.

«Я не был с ним знаком до этого. Сначала организовал ему первое выступление в Иркутске, затем впервые его привел на телевидение. Вообще, меня судьба кидала в разные стороны», — признался он.

Ранее стало известно, что Кашпировский снова начал проводить свои «магические» сеансы.

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      Андрей Шеньшаков
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