Востоковед назвал возможный сценарий развития отношений между Израилем и Ливаном

Эксперт Тарасов: отношения Израиля и Ливана развиваются по негативному сценарию

Отношения Израиля и Ливана развиваются по негативному сценарию, сообщил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. О возможных последствиях обострения специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Ситуация в отношениях между Израилем и Ливаном развивается по негативному сценарию. В данном случае под угрозой оказывается государственная безопасность и устойчивость Ливана как государственного образования», — сообщил Тарасов.

Также востоковед отметил, что есть угроза и йеменским хуситам. Он объяснил, что они предупреждали Израиль, что в случае начала агрессии будут наносить удары сверхзвуковыми ракетами по военным объектам.

«Ситуация драматизируется», — добавил он.

Вопрос: есть ли сила, которая могла бы остановить этот драматический сценарий, который будет стоить Востоку больших потрясений? Станислав Тарасов политолог

Ранее стало известно, что авиация Израиля нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Они совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Армия обороны Израиля наносит удары по целям «Хезболлы» в Ливане, чтобы подорвать ее потенциал и инфраструктуру.