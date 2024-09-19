Зеленский заявил о готовности «плана победы» Украины

Зеленский заявил, что ключевые пункты плана победы ВС Украины уже определены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевые пункты плана победы Вооруженных сил страны (ВСУ) уже определены. Обращение главы государства опубликовано в его Telegram-канале.

«Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — отметил политик. Он подчеркнул, что теперь для Киева ключевой задачей становится реализация этого плана.

16 сентября Зеленский рассказал, что план по основным пунктам готов на 90 процентов, Киев представит его международным союзникам на следующей неделе. Он добавил, что план содержит подробно описанный набор шагов, каждый из которых в высшей степени достижим, и поможет приблизиться к урегулированию конфликта.

