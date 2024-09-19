В России отреагировали на заявление о нападении США на Грузию

Сенатор Карасин: США привыкли командовать в ЕС и на постсоветском пространстве

США привыкли командовать внутренней обстановкой в странах Европы и постсоветского пространства, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на заявление спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили о нападении США на Грузию.

«Соединенные Штаты известны тем, что они привыкли командовать внутренней расстановкой сил в странах Европы и постсоветского пространства. Они сознательно создают фокусные группы, проплачивают их. Те выводят на улицы и площади псевдо-сторонников, которые зачастую не понимают, зачем они выходят, и устраивают шумные скандалы с намеком на государственный переворот. Своими санкционными мерами они пугают людей», — заявил Карасин.

По словам сенатора, такими акциями США показывают, что они распоряжаются внутренней обстановкой стран.

Грузия для них представляет особый интерес, потому что эта страна и ее народ повзрослели после [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. Они не хотят участвовать в чужих играх, хотят жить своей жизнью. Это не устраивает США. Вокруг этого идет большая борьба Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Именно против подобного рода практики и настроена вся международная общественность, добивающаяся безопасности и многополярного мира. Всем надоело жить по указке Вашингтона, Брюсселя и Лондона», — заключил он.

Ранее Шалва Папуашвили заявил, что введение санкций Соединенными Штатами в отношении высших должностных лиц МВД Грузии является нападением на страну. По словам спикера, полицейский в любой стране является лицом и представителем государства. «Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — заявил он.