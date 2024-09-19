Женщина пожаловалась на не желающего платить за ЖКХ и ее ипотеку сожителя и получила совет

Американка поделилась на форуме Reddit своей проблемой: ее бойфренд не хочет оплачивать счета ЖКХ, хотя живет с ней. На эту историю обратило внимание издание Mirror.

Сперва женщина предложила сожителю оплачивать половину от ежемесячных ипотечных взносов за квартиру, однако тот отказался финансировать ипотеку избранницы, сославшись на то, что у него нет прав на это жилье. Взамен он согласился оплачивать свою половину счетов ЖКХ. Однако позже американка подсчитала: он будет вкладывать в хозяйство ежемесячно по 200 долларов, а она — по 700 долларов, включая остальные счета и ипотеку. Такой расклад она сочла несправедливым, учитывая тот факт, что до устройства партнера на работу она содержала его восемь месяцев и потратила большую часть сбережений. Сейчас же парень заявил, что хочет откладывать деньги и купить собственную недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду.

В ответ пользователи форума дали ей совет установить не желающему терять свои деньги бойфренду плату за аренду. «Вы должны договориться о разумной арендной плате для него, иначе он не должен жить с вами. Он не платит вашу ипотеку, не платит за аренду и живет у вас почти бесплатно», — написал один из комментаторов.

Еще одна пользовательница предложила установить плату за проживание по средней по рынку цене, возможно, сделав небольшую скидку. «Он также увеличивает износ имущества, бытовой техники. Честно говоря, я бы действительно сомневалась в долгосрочной перспективе отношений с кем-то, кого вы около года поддерживали собственными сбережениями и кто после не хочет платить разумную сумму за жизнь с вами», — заявила она.

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