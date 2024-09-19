Житель Курской области рассказал, что украинские солдаты избивали россиян

Житель Суджанского района Курской области Сергей Маклаков рассказал, что украинские солдаты избивали россиян во время ночных обходов сел и домов, передает ТАСС.

«Те наряды, что ночью ходили, были жесткие. Били по печени, стреляли. Эти наряды ходили и каждый день, и каждую ночь. Это был своего рода контроль», — вспомнил собеседник агентства.

По словам мужчины, в одну из ночей украинский военный зашел с ружьем в дом, где он прятался. Из-за страха, что его могут забрать в плен или расправиться с ним, мужчина упал на пол.

«А он мне говорит: "Я свой". И вдруг начал молиться», — рассказал Маклаков, отметив, что некоторые украинские военнослужащие якобы показывали страх и сострадание.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. Министерство иностранных дел России заявило, что Вооруженные силы Украины создали на захваченных ими территориях подобия концентрационных лагерей.