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11:14, 19 сентября 2024Россия

Житель Курской области рассказал о ночных обходах и избиениях россиян украинскими бойцами

Житель Курской области рассказал, что украинские солдаты избивали россиян

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Житель Суджанского района Курской области Сергей Маклаков рассказал, что украинские солдаты избивали россиян во время ночных обходов сел и домов, передает ТАСС.

«Те наряды, что ночью ходили, были жесткие. Били по печени, стреляли. Эти наряды ходили и каждый день, и каждую ночь. Это был своего рода контроль», — вспомнил собеседник агентства.

По словам мужчины, в одну из ночей украинский военный зашел с ружьем в дом, где он прятался. Из-за страха, что его могут забрать в плен или расправиться с ним, мужчина упал на пол.

«А он мне говорит: "Я свой". И вдруг начал молиться», — рассказал Маклаков, отметив, что некоторые украинские военнослужащие якобы показывали страх и сострадание.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. Министерство иностранных дел России заявило, что Вооруженные силы Украины создали на захваченных ими территориях подобия концентрационных лагерей.

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      Елена Торубарова
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