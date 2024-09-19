Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:33, 19 сентября 2024Россия

Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

Житель Суджи: бойцы ВСУ стреляли в мирных жителей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели огонь по автомобилям гражданских в Курской области. Об этом житель города Суджи Роман Яценко рассказал ТАСС.

По словам мужчины, по пути за своей семьей он насчитал не менее девяти автомобилей со следами от пуль.

Яценко рассказал, что 6 августа он вернулся в Суджу за семьей. К этому времени в городе уже были украинские солдаты. Мужчине удалось через поля вывести пятерых детей, сейчас они в безопасности.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о ходе российского наступления в Курской области, на территории которой с начала августа идут бои с подразделениями ВСУ. Генерал сообщил об освобождении еще двух населенных пунктов и похвалил военнослужащих за хорошую работу.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России создадут реестр нелегальных мигрантов. Попавшим туда запретят жениться, водить машину и пользоваться банками

      Генпрокурор России рассказал о 100 базах данных для выявления коррупционеров

      Константина Хабенского госпитализировали в Москве

      России спрогнозировали рост торговли с одним из ключевых партнеров

      На Украине назвали возможный период завершения конфликта с Россией

      Жителя Курской области полтора месяца считали пропавшим без вести и нашли в Москве

      SpaceX второй раз запустила европейские спутники Galileo

      Премьер Польши попросил жителей не боятся немецких солдат

      Житель Суджи рассказал о стрельбе солдат ВСУ по мирным жителям

      В России за два года отменены реабилитации более четырех тысяч человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше