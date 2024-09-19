Житель Суджи: бойцы ВСУ стреляли в мирных жителей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели огонь по автомобилям гражданских в Курской области. Об этом житель города Суджи Роман Яценко рассказал ТАСС.

По словам мужчины, по пути за своей семьей он насчитал не менее девяти автомобилей со следами от пуль.

Яценко рассказал, что 6 августа он вернулся в Суджу за семьей. К этому времени в городе уже были украинские солдаты. Мужчине удалось через поля вывести пятерых детей, сейчас они в безопасности.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о ходе российского наступления в Курской области, на территории которой с начала августа идут бои с подразделениями ВСУ. Генерал сообщил об освобождении еще двух населенных пунктов и похвалил военнослужащих за хорошую работу.