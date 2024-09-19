Жители Курской области рассказали о спасении российским военным

Эвакуированные из села Теткино поблагодарили бойца Монгола за спасение

Эвакуированные жители села Теткино Курской области поблагодарили за спасение российского военного с позывным Монгол. Об этом сообщает РИА Новости.

Жительница Теткино Ольга Презенко рассказала, что военный вывозил мирных из села под обстрелами на бронемашине. По ее словам, это происходило 10 сентября.

«Он рисковал своей жизнью не единожды. Вывозил людей в безопасное место и сам возвращался снова и снова. Огромное ему спасибо», — заключила она.

Ранее житель поселка Теткино в Курской области Александр рассказал, как дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигают жилые дома. По его словам, там уцелели больница и детский сад. В населенном пункте остаются жить порядка 30 человек, которые не хотят уезжать.