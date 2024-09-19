Зуд в гениталиях оказался симптомом тяжелого заболевания

Зуд в гениталиях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач-эндокринолог Елена Островская. Симптомом какого тяжелого заболевания оказался такой зуд, она сообщила в беседе с «Life.ru».

По словам Островской, часто женщины обращается к гинекологу с жалобами на выделения из половых путей или зуд в области половых органов. Впоследствии выясняется, что такие проявления были связаны с повышенным уровнем сахара в крови, которым сопровождается диабет.

Мужчины, продолжила эндокринолог, при диабете также жалуются на зуд в области промежности. Она объяснила, что это связано с воспалительными процессами — при повышении уровня сахара моча становится питательной средой для бактерий.

Ранее эксперты назвали главные симптомы гинекологического рака. По словам генерального директора британской организации The Eve Appeal Афины Ламнисос, кровянистые выделения после прекращения менструаций и кровотечения между менструациями являются главными симптомами таких болезней.