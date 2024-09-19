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20:34, 19 сентября 2024Забота о себе

Зуд в гениталиях оказался симптомом тяжелого заболевания

Фото: Pearl PhotoPix / Shutterstock / Fotodom

Зуд в гениталиях может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, рассказала врач-эндокринолог Елена Островская. Симптомом какого тяжелого заболевания оказался такой зуд, она сообщила в беседе с «Life.ru».

По словам Островской, часто женщины обращается к гинекологу с жалобами на выделения из половых путей или зуд в области половых органов. Впоследствии выясняется, что такие проявления были связаны с повышенным уровнем сахара в крови, которым сопровождается диабет.

Мужчины, продолжила эндокринолог, при диабете также жалуются на зуд в области промежности. Она объяснила, что это связано с воспалительными процессами — при повышении уровня сахара моча становится питательной средой для бактерий.

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      Александра Лисица
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