Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 18 сентября 2024Забота о себе

Названы главные симптомы пяти видов женского рака

Фото: Freepik

По статистике, менее половины женщин обращают внимание на тревожные признаки заболеваний, говорится в сообщении ведущей национальной благотворительной организации Великобритании The Eve Appeal, занимающейся исследованием пяти видах гинекологического рака: рака матки, яичников, шейки матки, вульвы и влагалища. Эксперты организации назвали главные симптомы этих смертельно опасных болезней, пишет The Sun.

По словам генерального директора организации Афины Ламнисос, только 45 процентов женщин обращаются за медицинской помощью при появлении кровянистых выделений после прекращения менструации, а еще меньше идут к врачу при кровотечениях между менструациями. Между тем, предупредили эксперты, это главные признаки проблем с женским здоровьем.

Ланисос также указала на явные симптомы рака яичников. Она призвала не оставлять без внимания увеличение размера живота и частое вздутие, боли в области таза, спины и живота, необъяснимое изменение в работе кишечника, трудности с приемом пищи, быстрое чувство насыщения или тошноту, постоянные позывы в туалет, а также боль во время секса и усталость.

Материалы по теме:
«Возраст максимальной свободы» Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
«Возраст максимальной свободы»Как подготовиться к менопаузе и пережить ее без проблем для здоровья и психики
16 февраля 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

«Рак матки (или рак эндометрия) сопровождается кровотечением после менопаузы или между менструациями, выделениями из влагалища с примесью крови (розовые, коричневые, красные). Для рака вульвы, в свою очередь, характерны длительный зуд или болезненность наружных половых органов, пятна на гениталиях, язвы и шишки», — прокомментировала специалистка.

Рак влагалища, по словам специалистки, можно заподозрить по кровотечениям, выделениям с неприятным запахом, боли во время секса, присутствию ощутимой опухоли, постоянной боли в тазу и боли при мочеиспускании.

Рак шейки матки может развиться у женщин любого возраста, но чаще всего его диагностируют в 30-34 года, предупредили эксперты. Симптомы рака шейки матки не всегда очевидны, и заболевание может протекать бессимптомно, пока не достигнет поздней стадии. При появлении кровотечения или боли во время секса, выделений с неприятным запахом необходимо сразу обращаться к врачу.

Ранее онколог Дмитрий Субботин назвал рак яичников «тихим убийцей», так как часто он не имеет симптомов на ранних стадиях. По его словам, в некоторых случаях заболевание можно распознать по усиленному метеоризму.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отреагировала на израильскую операцию по взрыву пейджеров в Ливане

      Напавший на школу в Челябинске подросток состоял в деструктивных сообществах

      Кандидат в президенты США призвал демократов ослабить цензуру

      Пашинян поучаствует в саммите БРИКС

      На Украине непригодного к мобилизации задержали силой

      Российские угольщики вернулись к поставкам за рубеж себе в убыток

      Легенду «Ромы» уволили с поста главного тренера клуба

      Россиянка поссорилась с сожителем и сожгла его вместе с домом

      В российском регионе ввели штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах

      В Молдавии решили отправить в отставку командующего армией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше