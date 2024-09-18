Названы главные симптомы пяти видов женского рака

По статистике, менее половины женщин обращают внимание на тревожные признаки заболеваний, говорится в сообщении ведущей национальной благотворительной организации Великобритании The Eve Appeal, занимающейся исследованием пяти видах гинекологического рака: рака матки, яичников, шейки матки, вульвы и влагалища. Эксперты организации назвали главные симптомы этих смертельно опасных болезней, пишет The Sun.

По словам генерального директора организации Афины Ламнисос, только 45 процентов женщин обращаются за медицинской помощью при появлении кровянистых выделений после прекращения менструации, а еще меньше идут к врачу при кровотечениях между менструациями. Между тем, предупредили эксперты, это главные признаки проблем с женским здоровьем.

Ланисос также указала на явные симптомы рака яичников. Она призвала не оставлять без внимания увеличение размера живота и частое вздутие, боли в области таза, спины и живота, необъяснимое изменение в работе кишечника, трудности с приемом пищи, быстрое чувство насыщения или тошноту, постоянные позывы в туалет, а также боль во время секса и усталость.

«Рак матки (или рак эндометрия) сопровождается кровотечением после менопаузы или между менструациями, выделениями из влагалища с примесью крови (розовые, коричневые, красные). Для рака вульвы, в свою очередь, характерны длительный зуд или болезненность наружных половых органов, пятна на гениталиях, язвы и шишки», — прокомментировала специалистка.

Рак влагалища, по словам специалистки, можно заподозрить по кровотечениям, выделениям с неприятным запахом, боли во время секса, присутствию ощутимой опухоли, постоянной боли в тазу и боли при мочеиспускании.

Рак шейки матки может развиться у женщин любого возраста, но чаще всего его диагностируют в 30-34 года, предупредили эксперты. Симптомы рака шейки матки не всегда очевидны, и заболевание может протекать бессимптомно, пока не достигнет поздней стадии. При появлении кровотечения или боли во время секса, выделений с неприятным запахом необходимо сразу обращаться к врачу.

Ранее онколог Дмитрий Субботин назвал рак яичников «тихим убийцей», так как часто он не имеет симптомов на ранних стадиях. По его словам, в некоторых случаях заболевание можно распознать по усиленному метеоризму.