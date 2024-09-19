Звезда «Кадетства» сравнил мужчин и женщин

Актер Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин. Об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

Звезда сериалов «Кадетство» и «Мажор» порассуждал на сложную тему, опираясь на свой опыт съемок фильма «Сцены из супружеской жизни».

«В любви не существует черного и белого. Первую серию рассказывает она: веришь абсолютно всему, что происходит. Вторую рассказывает он: понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — заявил Георгий.

Ранее стало известно, что звезда «Слова пацана» посвятил своей возлюбленной романтическое стихотворение.