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16:02, 19 сентября 2024Культура

Звезда «Кадетства» сравнил мужчин и женщин

Актер Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян сравнил отношение к любви у мужчин и женщин. Об этом артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

Звезда сериалов «Кадетство» и «Мажор» порассуждал на сложную тему, опираясь на свой опыт съемок фильма «Сцены из супружеской жизни».

«В любви не существует черного и белого. Первую серию рассказывает она: веришь абсолютно всему, что происходит. Вторую рассказывает он: понимаешь, что не верить невозможно. У каждого своя правда», — заявил Георгий.

Ранее стало известно, что звезда «Слова пацана» посвятил своей возлюбленной романтическое стихотворение.

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      Андрей Шеньшаков
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