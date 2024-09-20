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19:24, 20 сентября 2024Ценности

Анастасия Решетова снялась в купленных шесть лет назад джинсах

Модель Анастасия Решетова снялась в джинсах, которые купила шесть лет назад

Фото: @volkonskaya.reshetova

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в одежде шестилетней давности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в полный рост в белом топе с воротом и серых джинсах прямого кроя. Также она надела бежевые сандалии бренда Hermes и взяла с собой сумку и пиджак.

При этом в ответ на вопросы подписчиков знаменитость рассказала про выбранные ею брюки из денима. Она отметила, что приобрела данный предмет гардероба марки Yeezy американского рэпера Канье Уэста несколько лет назад.

«Это старые джинсы Yeezy Season. Им лет шесть уже. Не могу перестать их носить», — заявила автор поста.

Ранее в сентябре Анастасия Решетова похвасталась роскошным подарком от возлюбленного.

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      Карина Черных
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