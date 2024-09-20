Раскрыт неочевидный способ зарекомендовать себя перед арендодателем

Риелтор Аносова: зарекомендовать себя перед арендодателем помогут соцсети

Заручиться большим доверием арендодателя помогут соцсети. Такой неочевидный способ доказать свою благонадежность квартиросъемщикам раскрыла риелтор Татьяна Аносова. Ее цитирует телеканал «Забайкалье».

Правильное ведение социальных сетей зарекомендует нанимателя как добросовестного, порядочного жильца. «Есть один лайфхак — поделиться своим аккаунтом в соцсетях, чтобы собственник посмотрел, какой образ жизни вы ведете. Что вы там спортсмен и прочее. Что у вас там мало вечеринок. Потому что многие молодые люди постят различные свои вечеринки», — пояснила эксперт.

Помимо этого, подтвердить свою платежеспособность можно, предоставив наймодателю справку о доходах с места работы. Убедившись в наличии стабильного заработка и серьезности организации, хозяин квартиры охотнее выберет вашу кандидатуру, рассказала Аносова.

Ранее россиянам дали совет по поиску добросовестных квартиросъемщиков. Арендодателям рекомендуют рассчитывать размер платежей, ориентируясь на рынок — это оградит владельца от мошенников.