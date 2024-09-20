Депутат покинул партию Зеленского из-за переименования его родного города

Депутат от «Слуги Народа» Камельчук объяснил выход из партии дерусификацией

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского Юрий Камельчук объяснил причину выхода из политического движения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам нардепа, окончательное решение связано с переименованием его родного города с Червоноград Львовской области в Шептицкий. Это решение было принято 19 сентября Верховной Радой в рамках дерусификации 333 населенных пунктов Украины.

Камельчук добавил, что Верховная Рада проигнорировала мнение общины и его самого, приняв решение о переименовании города вопреки мнению большинства жителей.

19 сентября в прямом эфире одного из украинских телеканалов Юрий Камельчук объявил о выходе из партии «Слуга Народа». Тогда свое решение он обосновал несогласием с процессами и методами принятия решений партии Владимира Зеленского.