Дочь популярной телеведущей снялась топлес для журнала

Американская модель Делила Бель Хэмлин снялась топлес для журнала Vogue. Публикация появилась на странице братьев-фотографов Луки и Алессандро Морелли в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на одном из кадров, сидя на полу с обнаженной грудью. Она примерила колготки в сетку поверх трусов и сапоги на массивной подошве с широкими голенищами.

26-летняя манекенщица также позировала в надетом на голое тело полупрозрачном мини-платье, украшенном стразами, а также в топе от бикини и джинсовых микрошортах.

Ранее в сентябре младшая сестра Делилы Бель Хэмлин модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.