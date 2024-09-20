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07:15, 20 сентября 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей снялась топлес для журнала

Фото: The Morelli Brothers / Vogue Czechoslovakia

Американская модель Делила Бель Хэмлин снялась топлес для журнала Vogue. Публикация появилась на странице братьев-фотографов Луки и Алессандро Морелли в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина предстала на одном из кадров, сидя на полу с обнаженной грудью. Она примерила колготки в сетку поверх трусов и сапоги на массивной подошве с широкими голенищами.

26-летняя манекенщица также позировала в надетом на голое тело полупрозрачном мини-платье, украшенном стразами, а также в топе от бикини и джинсовых микрошортах.

Ранее в сентябре младшая сестра Делилы Бель Хэмлин модель Амелия Грей Хэмлин без штанов пришла на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.

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      Карина Черных
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