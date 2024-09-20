Иностранец забросал бутылками машину скорой в российском городе из-за укола и поплатился

В Петербурге гражданин Туниса забросал машину скорой из-за укола от гриппа

В Санкт-Петербурге пьяный гражданин Туниса забросал бутылками из мусорной урны машину скорой помощи у станции метро «Академическая» из-за укола от гриппа и поплатился. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Неадекватный иностранец хотел, чтобы медики в российском городе сделали ему укол. После отказа он стал швырять мусор в лобовое стекло автомобиля врачей и разбил его.

После инцидента мужчина скрылся, однако сотрудникам полиции спустя некоторое время удалось установить его личность. Им оказался 38-летний приезжий из Туниса. Его поместили в СИЗО, в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Также выяснилось, что за несколько лет пребывания в России иностранец накопил судимости за кражу и разбой, а также неоднократно нарушал миграционное законодательство и попадался с наркотиками.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина напал на водителя скорой помощи на проспекте Большевиков. Пострадавший сам пришел в травмпункт, где ему диагностировали ушибы и ссадины локтевого сустава, множественные ссадины спины и поясницы, а также ссадину лобной области.