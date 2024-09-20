Кладоискатель нашел в поле древние золотые монеты на 2,4 миллиона рублей

В Великобритании мужчина нашел кельтские монеты на 20 тысяч фунтов стерлингов

В Великобритании кладоискатель выставил на аукцион золотые монеты, которые нашел два года назад в графстве Кент. Об этом пишет KentOnline.

26 августа 2022 года Тони Аквист, который занимается поиском ценностей с металлоискателем более 45 лет, обнаружил необычайно ценный клад. Мужчина участвовал в ежегодном слете кладоискателей недалеко от города Мейдстон. Сначала он нашел на недавно вспаханном поле только кусок проволоки и гильзу от дробовика. «Потом он снова поймал сигнал, нашел коричневую монету и очень удивился, поняв, что она кельтская», — рассказал специалист по монетам аукционного дома Noonans Найджел Миллс.

Вскоре Аквист поднял из земли еще 34 древние монеты. Позже эксперты установили, что они были отчеканены около 55 года до нашей эры. Кельты чеканили свою монету примерно с 200 годов до нашей эры до 60 годов нашей эры. Собственные деньги в Британии практически исчезли после завоевания острова римлянами. Найденный Аквистом клад оценили примерно в 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона рублей).

Он предположил, что оброненный кем-то 2000 лет назад кошель лежал глубоко в земле. Однако незадолго до начала слета кладоискателей поле, где они собрались, перепахали, и монеты оказались на поверхности.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел в поле огромный клад из 748 древнеримских монет. Мужчина сделал неожиданную находку в графстве Суффолк.