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20:04, 20 сентября 2024Из жизни

Мужчина искупался в озере Лох-Несс и описал его странности

Турист из Австралии счел, что купание в Лох-Нессе страшнее заплыва с акулами

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Мужчина из Австралии устроил заплыв на шотландском озере Лох-Несс и рассказал, что столкнулся с чем-то необъяснимым. Его историю публикует Jam Press.

39-летний Дункан Робертс признался, что решил искупаться в легендарном озере, чтобы проверить себя психологически. В Австралии он часто плавает с белыми акулами, однако, по его словам, заходить в воду Лох-Несса было для него страшнее. «Озеро красиво, но вокруг него определенно есть атмосфера, которая заставляет вас замирать при мысли о купании», — объяснил турист.

Как описывает Робертс, в Лох-Нессе чувствуется странная энергия. Цвет озерной воды он сравнил с кромешной тьмой. Мужчине казалось, что холодная вода затягивает его. Робертс рассказал, что почувствовал сильный удар в грудь во время заплыва в сторону замка Аркарт, стоящего на другом берегу озера. Он так и не понял, что произошло.

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После купания в Лох-Нессе Робертс примерил килт и поднялся на гору Бен-Невис — самую высокую точку британских островов. Он также попробовал поиграть на волынке и сделал татуировку в виде лох-несского чудовища в качестве напоминания о своем путешествии.

Ранее сообщалось, что охотники за лох-несским чудовищем в Великобритании зафиксировали на дне озера похожий на сердцебиение звук. Несмотря на т, что источник ритмичной пульсации не установлен, находка взволновала экспертов.

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      Юлия Юткина
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