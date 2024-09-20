Максимец: на Украине за год совершено 266 поджогов авто военных и волонтеров

С начала 2024 года на Украине зафиксировали несколько сотен случаев поджогов автомобилей военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и волонтеров. Точную цифру — 266 инцидентов — назвала представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец в эфире канала «Мы — Украина».

«169 лиц получили обвинение в совершении этого преступления. Органы прокуратуры при избрании мер пресечения подозреваемым руководствуются принципиальной позицией — применения к ним наказания в виде содержания под стражей», — добавила Максимец.

Общее число выявленных фактов поджога за год — 266. По словам представителя офиса генпрокурора, большинство поджигателей совершают преступления с целью получить «легкие деньги», этим занимаются люди в возрасте от 18 до 35 лет, также среди задержанных оказались и несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что военные начали массово патрулировать свои транспортные средства после частых поджогов автомобилей на территории всей страны. Пойманных злоумышленников владельцы автомобилей грозятся отправить на фронт в качестве «бесплатных рабов».