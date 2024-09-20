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18:06, 20 сентября 2024Мир

На Западе указали на «скорый конец Зеленского»

Риттер: Зеленский еще не понимает, что погубит себя, Киев и власти Украины

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский еще не понимает, что своими действиями он уже довел страну до критического состояния, и вскоре он погубит и себя, и украинскую столицу Киев, и официальные власти. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший офицер разведки Армии США Скотт Риттер.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове», — предрек американский аналитик, добавив, что «Западу уже стоило бы подыскивать нового украинского лидера» на замену Зеленскому.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и США осознают это. «Россия побеждает, и люди в администрации США наверняка знают это. Они точно понимают, что нет способа повернуть ситуацию вспять, несмотря на их публичные заявления. Они должны уяснить, что украинцы находятся в серьезной беде», — сказал он.

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      Дмитрий Сотак
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