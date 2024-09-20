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02:34, 20 сентября 2024Мир

На Западе заявили об экономическом апокалипсисе в Германии

Politico: немцы начинают беспокоиться из-за экономического апокалипсиса Германии

Фото: Alicia Windzio / dpa / Global Look Press

Жители Германии больше не могут игнорировать факт серьезного кризиса в экономике страны. Об этом сообщает издание Politico.

«Немцы постепенно свыкаются с реальностью по мере приближения четырех всадников экономического апокалипсиса: исхода крупных предприятий, быстрого ухудшения демографии, разрушения инфраструктуры и недостатка инноваций. Это плохие новости для [канцлера ФРГ Олафа] Шольца и его побитой коалиции», — указано в материале.

Утверждается, что многие немцы до этого могли не замечать ухудшения ситуации в экономике, однако новость о возможном закрытии заводов автомобильного концерна Volkswagen стала для них серьезной причиной для беспокойства. Газета подчеркивает, что подобная ситуация привела к тому, что экономический вопрос стал вторым по важности для избирателей ФРГ после миграционной проблемы.

Ранее доверие инвесторов к экономике Германии упало до самого низкого уровня. Неблагоприятную динамику связывают с тем, что будущее производственных гигантов ведущей европейской экономики выглядит все более неопределенным.

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      Артём Верейкин
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