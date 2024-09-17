Ведущая экономика Европы столкнулась с недоверием инвесторов

ZEW: индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до 3,6 пункта

Доверие инвесторов к экономике Германии упало до самого низкого уровня. К такому выводу, как сообщило агентство Bloomberg, пришли в Центре исследований экономики Европы (ZEW).

Речь идет о сентябрьском снижении Индекса ожиданий института ZEW до 3,6 пункта. В августе этот показатель достигал 19,2 пункта. Экономисты предполагали, что он дойдет до 17, однако никто не предвидел такого спада. Неблагоприятную динамику связывают с тем, что будущее производственных гигантов ведущей европейской экономики выглядит все более неопределенным.

По словам президента ZEW Ахима Вамбаха, надежда на быстрое улучшение экономической ситуации заметно тает. При этом он подчеркнул, что пессимизм растет в отношении всей еврозоны.

Bloomberg подчеркивает, что перспективы ФРГ ухудшились после того, как объем производства неожиданно сжался во II квартале на фоне слабых промышленных показателей. Экономист Мартин Адеммер констатировал, что резкое снижение индекса ZEW дополняет недавний поток негативных новостей, касающихся экономики Германии. Растет вероятность очередного снижения ВВП в III квартале.

Экономист Deutsche Bank Робин Винклер заявил, что ситуация в настоящее время почти такая же плохая, как и в начале пандемии коронавируса.

«Оптимизм весны исчез. На горизонте мрачная осень», — сказал он.

По данным Investing.com на 15:03, главный индекс фондового рынка в Германии DAX вырос до 18,789,15 пункта. Этот показатель отслеживает котировки акций 30 самых успешных компаний ФРГ, которые торгуются на Франкфуртской фондовой бирже. В то же время 16 сентября на момент закрытия на бирже DAX упал на 0,38 процента.

Между тем в ОАЭ скоро появится новый фонд, привязанный к стоимости ценных бумаг крупнейших компаний Германии. По информации Bloomberg, обращение ближневосточных инвесторов к акциям немецких предприятий, собирающихся инвестировать в крупнейшую экономику Европы, противоречит пессимистическим оценкам ее состояния.