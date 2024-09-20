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18:38, 20 сентября 2024Силовые структуры

Обыски провели у 24 фигурантов по делу о стрельбе у офиса Wildberriеs

По делу о стрельбе у офиса Wildberriеs провели обыски у 24 человек

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По делу о стрельбе у офиса Wildberriеs провели обыски у 24 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что обыски проходят по месту жительства мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука.

Всего по делу о стрельбе у офиса Wildberries Следственный комитет России требует арестовать 27 человек. Они были задержаны и допрошены 18 и 19 сентября.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек.

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