В Госдуме оценили вероятность появления 13-й пенсии в России

Депутат Бессараб назвала невозможной реализацию законопроекта о 13-й пенсии

Реализовать законопроект о 13-й пенсии для пожилых россиян при страховом принципе формирования пенсии невозможно, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Таким образом она отреагировала на соответствующую инициативу.

Ранее внесение законопроекта о ежегодной выплате россиянам 13-й пенсии анонсировал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он отметил, что первая версия документа не получила поддержки среди коллег, но идея становится все более актуальной из-за повышенной инфляции.

Депутат напомнила, что в России сегодня ежегодно происходит индексация пенсий на процент не ниже инфляции. Предложение о 13-й пенсии, по ее мнению, носит популистский характер, потому что реализовать его при страховых принципах системы невозможно.

«Пенсия формируется из тех индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые зарабатываются за год. И эти коэффициенты в течение всего трудового стажа суммируются. И очень важно количество лет работы. На сегодняшний день должно быть не меньше 15 лет. Все это формирует право. А потом все, что поступает в Пенсионный фонд от сегодняшних работающих, тратится как раз на нынешних пенсионеров», — объяснила она.

То есть мы с вами работаем, работодатель отчисляет страховые пенсионные взносы, эти пенсионные взносы в основном формируют как раз тот объем доходов Пенсионного фонда, который потом тратится на сегодняшних пенсионеров. Если мы больше с вами не начислим, у нас с вами больше пенсии не будет Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее сообщалось, что в России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. На повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности.

