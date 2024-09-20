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06:06, 20 сентября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал об избиениях мобилизованных в ВСУ из тюрем

РИА Новости: мобилизованных из тюрем в ВСУ заключенных били и оскорбляли

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Людей, которые были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) из тюрем, часто оскорбляли и избивали. Об этом агентству РИА Новости рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

«Мы заключенные, чуть-чуть паршиво общались с нами. Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — сообщил он.

Он также подчеркнул, что для командования ВСУ его жизнь, как и жизнь других мобилизованных в армию из мест лишения свободы, ничего не стоила. «Они, мне кажется, кидали на мясо и все, списать главное было», — добавил пленный.

Ранее пленный украинский боец Артем Казарченков рассказал о бегстве иностранных наемников с передовой. Солдатам ВСУ в подкрепление прислали двух наемников из Германии и Новой Зеландии, однако после обстрела они решили уйти, добавив, что больше не вернутся на Украину.

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      Артём Верейкин
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