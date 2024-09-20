Полковник высказался о будущем группировки ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук заявил о скором рассечении группировки ВСУ под Курском

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в скором будущем будет рассечена на несколько частей и уничтожена, предположил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я бы не сказал, что в Курской области противник выдыхается, — сказал военный. — Он пытался перейти в контратаку, батальоны пытались по новой прорвать границу. Наши военно-космические силы приступили к изоляции района боевых действий, все подразделения, которые пытаются уйти, не пропускают, отсекает артиллерия».

По словам Матвийчука, противник пытается улучшить свои позиции и перейти к более активным боевым действиям на других направлениях, но российские военные не дают ВСУ достичь этих целей.

«Группировка ВСУ будет рассечена на несколько отдельных подгрупп и уничтожена в ближайшее время», — заключил военный.

Ранее командир интербригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба заявил о приближении окружения ВСУ под Курском. Этому, по его словам, способствует освобождение села Борки.