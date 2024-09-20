Россиян предупредили об угрожающей черноморскому курорту опасности

МЧС Краснодарского края сообщило об угрожающей Туапсе опасности

В Туапсе объявили штормовое предупреждение из-за смерчей над морем. Об угрожающей черноморскому курорту опасности сообщили в МЧС Краснодарского края.

Спасатели предупредили, что с 8-10 утра 20 сентября и до конца дня на участке от Джубги до Магри, который захватывает город Туапсе, есть вероятность появления смерчей над морем.

В связи с этим ведомство призвало жителей и гостей курорта оставаться в помещениях с закрытыми окнами и дверями, отключать газ и электроприборы. Находиться на улице и вблизи побережья в такую погоду небезопасно.

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