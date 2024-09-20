Российские бойцы применили пушку-пулемет в зоне СВО

РИА Новости: российские бойцы применили пушку-пулемет в боях в Марьинке

Российские бойцы применяли пушку-пулемет на базе зенитной установки ЗУ-23-2 («зушка») в боях на улицах Марьинки. Об этом пулеметчик подразделения разведки 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Механик рассказал РИА Новости.

Боец, который участвовал в боевых действиях в Марьинке, подчеркнул, что пехоте нужно крупнокалиберное вооружение для повышения огневой мощи.

«Особенно нам досаждали их опорники на перекрестке Дружба — Заводская и шиноремонтном заводе. Никак не могли к ним подступиться. Я посидел, подумал. А потом разобрал списанную "зушку". На ней два зенитных автомата с энергетикой снаряда 98 тысяч джоулей и скорострельностью 1000 выстрелов в минуту каждый. Один из этих автоматов мы превратили в пулемет», — сказал он.

Изделие оснастили ручным спуском, плечевыми упорами и средствами снижения отдачи. Механик подчеркнул, что пушка-пулемет позволяла без сильных неудобств совершать более 200 выстрелов за подход. По его словам, бронебойные патроны калибра 23 миллиметра пробивали стену толщиной в четыре кирпича с расстояния до 1000 метров.

В августе на форуме «Армия-2024» показали модернизированную ЗУ-23АЭ. Усовершенствованная «зушка» получила тепловизор и систему дистанционного управления.