Рухнули акции немецкого автогиганта

Reuters: акции Mercedes упали больше чем на семь процентов

После того как компания Mercedes второй раз (меньше чем за два месяца) снизила целевой показатель годовой прибыли, ее акции пошли вниз. Об этом сообщило Reuters.

По его данным, ценные бумаги этого производителя автомобилей класса люкс упали до самого низкого уровня почти за два года. По состоянию на 10:25 по мск они подешевели на 7,2 процента.

Причиной для ухудшения прогноза по прибыли компания, как и ряд других, назвала ослабление китайского авторынка, который является крупнейшим в мире. Экономическая слабость КНР, а также кризис на ее рынке недвижимости сильно ударили по спросу на автомобили. Как пишет издание, это стало головной болью не только для Mercedes, но и для Volkswagen, Porsche и BMW.

Mercedes-Benz Cars ожидает, что скорректированная рентабельность продаж составит от 7,5 процента до 8,5 процента в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в Китае местный автопроизводитель BYD взял под свой контроль завод Mercedes-Benz. Это произошло на фоне того, что все больше иностранных автопроизводителей снижают присутствие на крупнейшем в мире автомобильном рынке.