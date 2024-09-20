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12:33, 20 сентября 2024Силовые структуры

Сотрудница налоговой службы России брала взятки за бездействие и села на 8,5 года

В Москве суд дал 8,5 года экс-замглавы ИФНС №15 Ишхановой за взятку в ₽1,3 млн

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В Москве суд приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего заместителя начальника столичной инспекции № 15 Федеральной налоговой службы (ФНС) России Елену Ишханову, признав виновной в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Осужденную лишили права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет после отбытия срока. Вместе с тем суд отсрочил Ишхановой наказание до достижения ее ребенком 14 лет. С нее взыскали сумму полученных взяток в 1,3 миллиона рублей.

Суд установил, что Ишханова на посту начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков московской инспекции № 28 вступила в сговор со старшим государственным налоговым инспектором отдела камеральных проверок № 6. Они с сентября 2016-го по октябрь 2018 года получали вознаграждение от предпринимателя за бездействие по предоставлению данных о регистрации по указанному им адресу юридических лиц. Сообщница Ишхановой находится в розыске.

Летом прокуратура города Москвы подала иск в Гагаринский районный суд об изъятии у Ишхановой недвижимости, приобретенной на преступные доходы, в доход государства. Кроме того, с нее хотят взыскать 123 миллиона рублей, вырученных от продажи имущества.

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      Любовь Ширижик
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