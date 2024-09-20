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17:56, 20 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о планах министра обороны Украины уволить почти всех замов

«РБК-Украина»: Умеров намерен уволить почти всех замов из-за их неэффективности
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности. Об этом со ссылкой на источник в Силах обороны республики сообщает «РБК-Украина».

Собеседник агентства также подтвердил информацию об увольнении Умеровым двух заместителей руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Ранее об увольнении заместителей главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Виктора Зайцева и Игоря Остапенко сообщало украинское издание «Бабель». По словам источников, такое решение приняли в офисе президента Украины, чтобы ослабить руководителя разведки.

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