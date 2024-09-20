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11:02, 20 сентября 2024Россия

Участник программы «Время героев» возглавил комитет в правительстве Республики Алтай

Участник программы «Время героев» возглавил комитет по спорту в Республике Алтай
Александр Суразов

Александр Суразов. Кадр: ЗавтраБудетЛучшеЧемВчера / YouTube

Участник президентской программы «Время героев», капитан Александр Суразов возглавил Комитет по физкультуре и спорту в правительстве Республики Алтай. Указ об этом подписал врио главы региона Андрей Турчак, сообщается в Telegram-канале программы.

Как стало известно, Суразов согласился на назначение во время личной встречи с Турчаком в Москве. На новом посту он будет заниматься вопросами создания в регионе спортивных комплексов и площадок, а также развитием секций боевых видов спорта, в том числе самбо в школах и колледжах республики.

Турчак подчеркнул, что спорт должен стать в регионе нормой жизни и быть доступным для граждан всех возрастов.

Ранее участник первого потока программы «Время героев» Алексей Кондратьев стал сенатором от Курской области. Постановление об этом 17 сентября подписал губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, с первого дня вторжения Вооруженных сил Украины на территорию России Кондратьев принимает участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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