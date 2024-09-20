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13:26, 20 сентября 2024Среда обитания

Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

Ученые нашли способ получать экологически чистое топливо из углекислого газа

Фото: Ernest Scheyder / Reuters

Исследователи из Tokyo Metropolitan University (Япония) нашли способ получать экологически чистое топливо из углекислого газа, сообщает Interesting Engineering.

Специалисты разработали эффективный способ превращения продукта, который получается при улавливании углекислого газа (бикарбонат) в формиат — вещество, используемое в качестве экологичного топлива. Новый метод решает одну из главных проблем в утилизации углекислого газа — необходимость его сжатия для преобразования в другие вещества. Ученые утверждают, что их метод позволяет использовать растворенный углекислый газ, минуя фазу очистки и сжатия.

Благодаря новой технологии в формиат преобразуются рекордное количество электронов (85 процентов). Установка способна стабильно работать более 30 часов, превращая практически весь бикарбонат в твердое топливо.

Ранее ученые Казанского государственного аграрного университета разработали способ получения биотоплива из соломы, одного из самых доступных продуктов сельскохозяйственной деятельности.

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      Мария Черкасова
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