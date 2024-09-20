Ученые нашли новый метод получения экологически чистого топлива

Ученые нашли способ получать экологически чистое топливо из углекислого газа

Исследователи из Tokyo Metropolitan University (Япония) нашли способ получать экологически чистое топливо из углекислого газа, сообщает Interesting Engineering.

Специалисты разработали эффективный способ превращения продукта, который получается при улавливании углекислого газа (бикарбонат) в формиат — вещество, используемое в качестве экологичного топлива. Новый метод решает одну из главных проблем в утилизации углекислого газа — необходимость его сжатия для преобразования в другие вещества. Ученые утверждают, что их метод позволяет использовать растворенный углекислый газ, минуя фазу очистки и сжатия.

Благодаря новой технологии в формиат преобразуются рекордное количество электронов (85 процентов). Установка способна стабильно работать более 30 часов, превращая практически весь бикарбонат в твердое топливо.

Ранее ученые Казанского государственного аграрного университета разработали способ получения биотоплива из соломы, одного из самых доступных продуктов сельскохозяйственной деятельности.