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00:38, 20 сентября 2024Россия

В Подмосковье загорелся склад

МЧС России: в деревне Апаринки в Подмосковье загорелся склад

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В деревне Апаринки в Московской области загорелся склад на пяти тысячах квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что для тушения пожара задействованы более 40 специалистов и 14 единиц техники. «Силы и средства наращиваются», — добавили в МЧС.

Ранее пожар произошел в санатории управделами президента в Подмосковье. Согласно информации пресс-службы главного управления МЧС по Подмосковью, открытое горение было ликвидировано. В Управлении делами президента РФ уточнили, что пострадавших при пожаре на территории санатория «Загорские Дали» нет.

До этого в Ставрополе вспыхнул склад с автомобилями. По данным спасателей, на площади 200 квадратных метров загорелась кровля помещения, после чего обрушилась крыша.

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      Маргарита Пименова
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