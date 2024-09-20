В США заявили об отправке нелегалов на военную базу Гуантанамо на Кубе

NYT: США десятилетиями отправляют нелегалов на военную базу Гуантанамо на Кубе

Власти США на протяжении десятилетий отправляют на военную базу Гуантанамо на Кубе нелегальных мигрантов. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Как утверждают корреспонденты издания, нелегалы пытались по морю попасть на территорию США, однако их отправляют в тюрьму для осужденных за терроризм. Отмечается, что мигранты содержатся в отдельном помещении. Тем не менее, говорится в статье, они существуют в правовой неопределенности, поскольку военный объект действует вне рамок стандартных американских иммиграционных законов.

Утверждается, что при транспортировке на базу нелегалов заставляли надевать светонепроницаемые очки, их разговоры по телефону с адвокатами прослушиваются. Кроме того, некоторые помещения переполнены крысами и непригодны для жилья. В свою очередь, Министерство внутренней безопасности заявило, что мигранты содержатся в надлежащих условиях.

4 июня президент США Джо Байден подписал указ об ужесточении контроля на южной границе страны, запретив предоставлять мигрантам политическое убежище.