Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:53, 20 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали автовокзал в Горловке

Мэр Горловки Приходько: ВСУ атаковали автовокзал в городе

Кадр: Telegram-канал «Приходько РИК»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автовокзалу в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом написал мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что в результате ночных обстрелов Горловки повреждена инфраструктура объектов водоснабжающей организации, фура в центре города, многоквартирные дома и магазин.

Ранее стало известно, что город Сватово в Луганской народной республике подвергся удару ВСУ. Пострадало четыре человека, в том числе 13-летний подросток.

До этого при обстреле ВСУ Горловки пострадала мирная жительница.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по расположению «Азова» в Харькове. Там могли находиться и иностранные наемники

      Карлсен выступил против снятия санкций с российских шахматистов

      Возобновившего магические сеансы Кашпировского проверят на мошенничество

      В Курской области сравнили состав подразделений ВСУ в начале вторжения и сейчас

      Трамп пообещал «сделать Израиль снова великим»

      Мел Гибсон начал работу над продолжением «Страстей Христовых»

      41-летняя Светлана Лобода опубликовала фото топлес

      Мужчина напал на туристку в отеле Греции и изнасиловал ее в общей душевой

      «Калашников» представил «комплекс для уничтожения Abrams» в Ижевске

      Директор российского колледжа помогал незаконно получать дипломы мигрантам и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше