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16:59, 20 сентября 2024Россия

ВСУ обстреляли газораспределительную станцию в Курской области

Смирнов сообщил об обстреле ВСУ газораспределительной станции в Курской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли газораспределительную станцию в Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, станция находится в селе Большое Солдатское.

«Из-за этого нарушено газоснабжение в Большесолдатском и Беловском районах, которые подключены к ней. Часть потребителей уже подключена к резервной газораспределительной станции», — написал чиновник.

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Дальнейший ремонт будет возможен при стабилизации обстановки, добавил глава области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

20 сентября в пресс-службе МЧС заявили, что за неделю из Курской области эвакуировали более шести тысяч местных жителей. Уточняется, что люди выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами.

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      Никита Абрамов
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