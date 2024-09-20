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09:27, 20 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский обновил состав ставки главнокомандующего

Зеленский вывел из ставки главнокомандующего экс-главу МИД Кулебу и ввел Сибигу
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего. Глава украинского государства вывел из нее экс-главу МИД Дмитрия Кулебу и ввел его приемника на дипломатическом посту Андрея Сибигу, следует из указа Зеленского.

Как следует из документа, в ставку также вошли министр развития территорий Алексей Кулеба и министр стратегической промышленности Герман Сметанин.

Кроме того, в персональный состав ставки утвержден внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Ранее экс-главу МИД Украины исключили из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В рамках перестановок в СНБО также вошли новый министр иностранных дел Андрей Сибига и глава министерства стратегической промышленности Герман Сметанин.

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      Глеб Палехов
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