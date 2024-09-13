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12:12, 13 сентября 2024Бывший СССР

Экс-главу МИД Украины исключили из состава СНБО

Зеленский исключил экс-главу МИД Украины Кулебу из состава СНБО
Дмитрий Кулеба (слева)

Дмитрий Кулеба (слева). Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский исключил экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Камышина, Дмитрия Кулебу», — говорится в тексте указа. Отмечается, что он вступает в силу со дня своего опубликования.

При этом в рамках перестановок в СНБО в его состав вошли новый министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минстратегпрома Герман Сметанин. Кроме того, там оказалась вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины — министр юстиции Украины Ольга Стефанишина.

Верховная Рада уволила Кулебу с должности главы МИД Украины 5 сентября. Его отставку поддержали 240 парламентариев.

Ранее газета Politico сообщила, что Кулебу уволили с поста главы МИД из-за того, что он вызывал раздражение в офисе президента страны. В частности, сообщается, что экс-министр раздражал главу офиса президента Андрея Ермака.

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      Александр Курбатов
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