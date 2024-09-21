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15:31, 21 сентября 2024Россия

85-летняя питерская пенсионерка разжалобила мошенника

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионерка разжалобила мошенников на явку с повинной

В Санкт-Петербурге телефонные мошенники выманили у 85-летней пенсионерки 260 тысяч рублей. Пожилая петербурженка вызвала жалость у афериста, и на следующий день он пришел на явку с повинной в полицию. Об инциденте сообщает «Фонтанка».

Жулик из Пензы, работающий курьером, не смог перевести обратно сворованную сумму, которую петербурженка незадолго до этого перевела на «безопасный счет». По пути к отделу полиции он перевел почти все деньги на свой криптокошелек. Себе мужчина «за проделанную работу» оставил четыре тысячи рублей.

Преступник признался, что успел выманить деньги у троих людей, приехав в Санкт-Петербург. Он нашел «работу», связавшись с кураторами в Telegram.

Ранее телефонные мошенники оставили без единственного жилья и сбережений на 9 миллионов рублей 78-летнюю жительницу Белгорода.

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      Глеб Бажуткин
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