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07:33, 21 сентября 2024Россия

В России предложили сделать бесплатными обследования при планировании беременности

Останина предложила сделать бесплатными анализы при планировании беременности

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

В России предложили сделать бесплатными медицинские обследования при планировании беременности. Такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» поделилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«С этого (бесплатное медицинское обследование — прим. «Ленты.ру») начинать надо, если мы действительно призываем нашу молодежь к тому, чтобы они как можно раньше рожали детей. Конечно, должны для этого создать условия. И, конечно, все меры поддержки здоровья и будущего отца, и будущей мамы должны быть обеспечены за счет бюджета», — заявила Останина.

Обязательно эти мероприятия должны быть бесплатными

Нина Останинапредседатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

По мнению депутата, такие обследования должны предлагать семьям в органах ЗАГС.

«Когда молодые люди подают заявление, они должны знать, куда они могут обратиться, им должны предложить. Не навязать, а предложить. Чтобы они понимали свою географию движения. Дать этот маршрут к тому, чтобы проверить свое здоровье к рождению будущего ребенка. Но это все должно быть за бюджетный счет. Если желаете сами оплатить, то это право будущих родителей, а возможности должны быть обеспечены, конечно, государством», — добавила она.

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      Алена Шевченко
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