Экс-помощник Залужного ликвидирован в результате ракетного удара

Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника Никитюка

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил, что его экс-помощник, полковник Александр Никитюк был ликвидирован. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Залужного, Никитюка не стало в результате ракетного удара. «Пусть земля тебе будет пухом. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Все время», — написал он.

В городском совете города Владимира в Волынской области рассказали, что ракетный удар пришелся на город Доброполье, который расположен на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики.

Александр Никитюк в разные годы был заместителем начальников управления МВД в Волынской и Херсонской областях, с начала специальной военной операции России на Украине был советником Залужного и служил в Военной службе правопорядка ВСУ.

Ранее депутат Верховной Рады Сергей Рахманин поделился мнением, что снятие Залужного с должности главкома и назначение на эту должность Александра Сырского было неизбежным.