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15:04, 21 сентября 2024Россия

Глава кубанского города предупредил жителей о фейках в соцсетях

Глава Тихорецка Голубь предупредил жителей о фейках в соцсетях

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Глава города Тихорецк Краснодарского края Евгений Голубь предупредил жителей о фейках, распространяемых в соцсетях от его имени. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.

«Сейчас в социальных сетях от моего имени распространяют сообщения с просьбой о выделении финансовых средств в защиту стратегически важных объектов! Это фейк!» — заявил глава кубанского города.

Ранее в Тихорецком районе вспыхнул пожар после падения осколков беспилотного летательного аппарата. Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, началась детонация взрывоопасных предметов. В районе организовали временную эвакуацию.

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      Иван Потапов
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